اختتام معرض "حِرفة" الفوتوغرافي بصالة عبدالحليم رضوي بجمعية فنون جدة

وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح أن معرض "حِرفة" يأتي امتدادًا لرسالة الجمعية في دعم مختلف المسارات الثقافية والفنية، والاهتمام بجميع أشكال الإبداع، ودعم كل ما من شأنه الارتقاء بالمشهد الثقافي، مشيدًا بدور الجهات الداعمة، ومثمنًا مشاركة الفنانين والمصورين وما قدموه من أعمال عكست وعيًا بصريًا ومسؤولية ثقافية.