اختتام معرض "حِرفة" الفوتوغرافي بصالة عبدالحليم رضوي بجمعية فنون جدة

اختُتمت في صالة عبدالحليم رضوي للفنون الجميلة بجمعية الثقافة والفنون بجدة فعاليات معرض "حِرفة" الفوتوغرافي، وذلك في ختام معارض عام 2025، وسط حضور لافت من الفنانين والمصورين والمهتمين بالفنون البصرية.
وقدم المعرض تجربة فوتوغرافية ثرية، سلطت الضوء على الحِرف اليدوية السعودية بوصفها مكونًا أصيلًا من الهوية الثقافية، من خلال أعمال وثّقت تفاصيل الحِرفة وملامح الحرفيين، وعكست القيم الجمالية والإنسانية الكامنة في هذا الموروث العريق، بلغة بصرية معاصرة تؤكد دور الصورة الفوتوغرافية في التوثيق والتعبير الثقافي.
وتضمن المعرض مسابقة فوتوغرافية تحفيزية، هدفت إلى تشجيع المصورين على التفاعل الإبداعي مع موضوع الحِرف اليدوية، وتحفيز التنافس الفني، وإبراز الطاقات الواعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي.
وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 160 عملًا فوتوغرافيًا، جرى تحكيمها واختيار أفضل 41 عملًا منها، تمّت طباعتها وعرضها ضمن أروقة المعرض، في تجربة عكست مستوى التنافس الإبداعي وثراء المشاركات.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز:
المركز الأول: سميرة أحمد علي سليس، وجائزته 10,000 ريال
المركز الثاني: علي أحمد أبو القاسم، وجائزته 6,000 ريال
المركز الثالث: حسين علي آل ناس، وجائزته 4,000 ريال
وتولى تحكيم المسابقة نخبة من المختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي، وهم: عميد الفوتوغرافيين خالد خضر، والفوتوغرافية أمل الأمير، والفوتوغرافي عباس الخميس، حيث اعتمدت لجنة التحكيم معايير فنية ركزت على جودة الصورة، وعمق الفكرة، وقدرة العمل على إبراز الحِرفة بوصفها قيمة ثقافية وإنسانية.
وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح أن معرض "حِرفة" يأتي امتدادًا لرسالة الجمعية في دعم مختلف المسارات الثقافية والفنية، والاهتمام بجميع أشكال الإبداع، ودعم كل ما من شأنه الارتقاء بالمشهد الثقافي، مشيدًا بدور الجهات الداعمة، ومثمنًا مشاركة الفنانين والمصورين وما قدموه من أعمال عكست وعيًا بصريًا ومسؤولية ثقافية.
من جانبه، أكد مستشار الجمعية الفنان الفوتوغرافي محمد محتسب حرص جمعية الثقافة والفنون بجدة على الارتقاء بالحركة الفوتوغرافية، من خلال توفير منصات احترافية للمصورين، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير التجربة البصرية، وتعزيز حضور التصوير الفوتوغرافي كأحد المسارات الفنية القادرة على توثيق الهوية الوطنية والتفاعل مع المشهد الثقافي بلغة معاصرة.