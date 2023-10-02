معهد العاصمة النموذجي يحتفل بيوم الوطن بمعرض فني وعروض مرئية

احتفل معهد العاصمة النموذجي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور القائد العام للمعهد عادل الطخيم ومساعده للشؤون التعليمية والمدرسية، والقيادات التعليمية ومنسوبي ومنسوبات المعهد، وذلك بقاعة الشيخ عثمان الصالح.
وشملت الفعاليات مسيرة بعنوان (نحلم ونحقق) وكذلك معرض فني ثم حفل خطابي وعروض مرئية وقصائد وطنية وكان ختام الحفل أوبريت وطنياً بعنوان (ملاحم وطن) تفاعل معه الحضور.
وفعلت الأقسام الدراسية (الروضة -الابتدائي-المتوسط-الثانوي) هذه المناسبة بتقديم العديد من الفعاليات على مدار الأسبوع وكذلك توشح المعهد باللون الأخضر وتم تفعيل اللوحات الإعلامية في مرافق المعهد.
وقال القائد العام للمعهد عادل الطخيم إن كل عام يخلد حب الوطن أكثر من سابقه، وعندما تحل مناسبة اليوم الوطني في كل عام فإننا نحتفي جميعاً بملاحم مجد وبطولات سطرها المؤسس لهذا الكيان العظيم المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود وتابع مسيرة العطاء من بعده أبناؤه المخلصون.
ورفع "الطخيم" أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الوفاء باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات معهد العاصمة النموذجي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني 93، ودعا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يوفق أبناءنا وبناتنا لتحقيق طموحات القيادة في ظل رؤية المملكة الطموحة وفي وطن أحلامه تتحقق.
وأوضح مشرف الإعلام والاتصال محمد الشهري؛ أن المعهد نفذ حملة إعلامية دشنها القائد العام للمعهد والتي اشتملت على تفعيل حسابات المعهد وكذلك جدارية يوم الوطن الإلكترونية وعروض مرئية وتفعيل الشاشات الإعلامية وكذلك تم نشر مشاعر منسوبي المعهد.