معهد العاصمة النموذجي يحتفل بيوم الوطن بمعرض فني وعروض مرئية

وقال القائد العام للمعهد عادل الطخيم إن كل عام يخلد حب الوطن أكثر من سابقه، وعندما تحل مناسبة اليوم الوطني في كل عام فإننا نحتفي جميعاً بملاحم مجد وبطولات سطرها المؤسس لهذا الكيان العظيم المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود وتابع مسيرة العطاء من بعده أبناؤه المخلصون.