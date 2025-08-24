تعليم الطائف يستعد لانطلاقة عام 1447هـ.. خطط ميدانية وشراكات واسعة
في إطار الاستعدادات المكثفة لبداية العام الدراسي الجديد 1447هـ، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تجهيزاتها وخططها التشغيلية، ضمن منظومة متكاملة من الدعم والمبادرات التنظيمية.
وشملت الاستعدادات اجتماعات تنفيذية دورية، ومؤشرات لقياس الجاهزية، إضافة إلى خطط اللجان المختصة والمبادرات التشغيلية للإدارات المعنية.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، مدير التعليم بالمحافظة الدكتور سعيد الغامدي، الذي قدّم لسموه عرضًا لخطة الاستعدادات، فيما نوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم، متمنيًا للطلبة ومنسوبي التعليم عامًا دراسيًا ناجحًا.
ورحب "الغامدي" بعودة قادة وقائدات المدارس، مؤكدًا أهمية التمكين المدرسي، واستمرارية العمل التكاملي بين الإدارات لتحقيق التميز وتعزيز التحول المؤسسي وجودة المخرجات.
كما أطلقت الإدارة حملة إعلامية للترحيب بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، بالتزامن مع بداية الموسم الدراسي.
قبول ونقل وتسجيل
حددت الإدارة لجانًا للقبول ومعادلات الشهادات وفق الدليل المعتمد، كما أُنشئت أركان توعوية في موسم الطائف 2025 والحدائق العامة لنشر ثقافة القبول والتسجيل، وتحفيز أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال واستكمال التطعيمات.
دعم الموهوبين والتدريب الصيفي
أطلقت الإدارة برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي" لأكثر من 200 طالب وطالبة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة في البرنامج الإثرائي الصيفي بجامعة الطائف، وتدريب عدد من طلاب الجامعات.
تجهيزات المدارس وصيانتها
ناقش مدير التعليم مع شركة تطوير خطة صيانة المدارس وجاهزيتها، ضمن جهود رفع كفاءة البيئة التعليمية.
تدريب المعلمين الجدد
وتفقد "الغامدي" برنامج "الممارسات الفعالة لمعلم المستقبل"، الذي ينفذه المعهد الوطني للتطوير المهني بالشراكة مع "جستن"، ويستهدف المعلمين المرشحين للعام الجديد.
دعم الاستثمار والتعليم المستمر
بحث "الغامدي" مع أمين الطائف ورئيس غرفة الطائف أوجه التعاون لدعم الاستثمار في التعليم، كما أعلنت الإدارة مدارس التعليم المستمر للبنين والبنات، داعية الراغبين للتسجيل.
شراكات مجتمعية
كما التقى بفريق من مؤسسة "تكافل الخيرية"، لتعزيز الشراكة في دعم الطلاب والطالبات، مشيدًا بدور الأسرة في تعزيز الانضباط المدرسي والتحصيل العلمي.