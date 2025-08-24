تعليم الطائف يستعد لانطلاقة عام 1447هـ.. خطط ميدانية وشراكات واسعة

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، مدير التعليم بالمحافظة الدكتور سعيد الغامدي، الذي قدّم لسموه عرضًا لخطة الاستعدادات، فيما نوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم، متمنيًا للطلبة ومنسوبي التعليم عامًا دراسيًا ناجحًا.