تبوك.. اختتام المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية

اختتم المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية "حماية" برامجه التثقيفية والذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، وبحضور عميد الكلية بتبوك ماجد بن منصور العنزي، وحضور ممثلي الجهات المشاركة.
وكرم مدير عام التدريب التقني بالمنطقة الجهات المشاركة، والمتحدثين بالمعرض الأول التوعوي والتثقيفي، والإعلاميين، ومنسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك.
من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، إن المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية "حماية" يهدف إلى خلق بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص عبر المعارض التوعوية والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، مرحّباً بالعمل معاً للحد من مشكلة تعاطي المخدرات والإسهام في منع انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية لدى المتدربين والمتدربات وطلبة التعليم العام والجامعي.
فيما رحب عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي بالضيوف الكرام وشكر الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة بالمعرض التوعوي التي يتمثل فيها الدور التكاملي لتحقيق الأهداف الطامحة لتوعية الشباب وحمايتهم من مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها في المجتمع وأوضح في كلمته حرص الكلية التقنية ومنسوبيها على إقامة مثل هذه البرامج التوعوية التي تستهدف المتدربين والمتدربات وشرائح المجتمع في مجال التوعية بمخاطر المخدرات حفاظاً على أبنائنا المتدربين والمتدربات من الأضرار الناتجة عن هذه الآفة وتوعيتهم للابتعاد عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية ووقايتهم منها.
من جانب آخر، صرح مدير المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية "حماية" الدكتور عياش بن عبدالله العنزي، بأن التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يفخر بعدد من الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية والتطوعية وأن هذه الشراكة من أثمن الشراكات لأن الكل معني بالتثقيف والتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، لافتاً إلى أن عدد الزوار بلغ أكثر من 4000 زائر ما بين متدربي ومتدربات التدريب التقني وطلاب وطالبات التعليم العام.
وبيَّن "العنزي" أن الجهات المشاركة هي مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية والشؤون الصحية بمنطقة تبوك ومجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك وإدارة التعليم بمنطقة تبوك وجمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية وجمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك.