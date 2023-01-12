تبوك.. اختتام المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية

فيما رحب عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي بالضيوف الكرام وشكر الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة بالمعرض التوعوي التي يتمثل فيها الدور التكاملي لتحقيق الأهداف الطامحة لتوعية الشباب وحمايتهم من مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها في المجتمع وأوضح في كلمته حرص الكلية التقنية ومنسوبيها على إقامة مثل هذه البرامج التوعوية التي تستهدف المتدربين والمتدربات وشرائح المجتمع في مجال التوعية بمخاطر المخدرات حفاظاً على أبنائنا المتدربين والمتدربات من الأضرار الناتجة عن هذه الآفة وتوعيتهم للابتعاد عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية ووقايتهم منها.