محافظة ضرماء تحتفل باليوم الوطني 94 بفعاليات متنوعة

احتفلت محافظة ضرماء، أمس الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، في ثلاثة مواقع بالقرية الترفيهية بالمحافظة، ووسط ضرماء.
وتخلّلت الاحتفالات العديد من الفعاليات المتنوعة، بمشاركة عدة جهات حكومية والأهالي، شملت توزيع الهدايا والأعلام وتنظيم مسيرة الخيول، وحفلًا خطابيًّا، وأوبريتًا وطنيًّا، والمسيرة الوطنية.
وجاءت الاحتفالات تحت إشراف رئيس اللجنة المنظمة محافظ ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة، الذي رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى أمير منطقة الرياض ونائبه، باسمه وباسم أهالي المحافظة ورؤساء المراكز والجهات الحكومية بمناسبة اليوم الوطني الـ94، داعيًا الله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار.