محافظة ضرماء تحتفل باليوم الوطني 94 بفعاليات متنوعة

وجاءت الاحتفالات تحت إشراف رئيس اللجنة المنظمة محافظ ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة، الذي رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى أمير منطقة الرياض ونائبه، باسمه وباسم أهالي المحافظة ورؤساء المراكز والجهات الحكومية بمناسبة اليوم الوطني الـ94، داعيًا الله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار.