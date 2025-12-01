أكاديمية الأمير سلطان تنظم حملة تبرع بالدم دعمًا للقطاع الصحي وتعزيزًا للشراكة المجتمعية

نظّمت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حملة ناجحة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وذلك في إطار دورها المجتمعي وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الثالث "وطن طموح – الشراكات المجتمعية".
وأقيمت الحملة في مقر الأكاديمية بجدة، وشهدت إقبالًا واسعًا من المنسوبين والمتدربين، في صورة تعكس وعي الكوادر الوطنية بأهمية دعم القطاع الصحي والمشاركة في المبادرات الإنسانية.
وجاءت هذه المبادرة بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للأكاديمية، الكابتن إسماعيل بن سلمان الكُشّي، الذي يولي البرامج المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، ويحرص على تعزيز ثقافة العطاء والتطوع بين منسوبي الأكاديمية.
وأوضح المهندس سعد الجعيد، كبير مدربي أداء الطائرات ومنسق الشراكات المجتمعية بالأكاديمية، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الأكاديمية لخدمة المجتمع ودعم الجهات الصحية، مؤكدًا أن التفاعل الكبير من المتبرعين يجسد روح العطاء والانتماء الوطني.
وأضاف الجعيد أن دور الأكاديمية لا يقتصر على التعليم والتدريب فحسب، بل يشمل أيضًا المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ستكون من بين عدة مبادرات قادمة – بإذن الله.
واختُتمت الحملة بتوجيه الشكر للجهات الطبية المشاركة وجميع المتبرعين، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الأكاديمية والمستشفى في مبادرات تسهم في تعزيز الصحة العامة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.