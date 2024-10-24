تدريبات مكثفة لموظفي مستشفى رماح العام في الرياض

نظم قسم الأمن والسلامة في مستشفى رماح العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، سلسلة تدريبات مكثفة لموظفي المستشفى.
وتضمنت التدريبات كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بما في ذلك تنفيذ فرضيات داخلية وخارجية للتدريب على خطة الاستجابة للحريق.
كما قدم المستشفى عددًا من المحاضرات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة، بهدف تعزيز جاهزية الموظفين للتعامل السريع والفعال مع مختلف حالات الطوارئ.
ومن ضمن الجهود المبذولة، توزيع بطاقات [PASS] و[RACE] الخاصة بإجراءات الطوارئ، وأكواد الطوارئ على الموظفين، إلى جانب تنظيم تدريبات مركزة حول استخدامها.
وطور القسم بروتوكول تسريع عملية إصدار بطاقات العمل،؛ ما أدى إلى نجاح إصدار 90% من بطاقات الموظفين.
تأتي هذه الجهود بتوجيه ودعم مباشر من تجمع الرياض الصحي الثاني؛ ما يعزز كفاءة الاستجابة للطوارئ، ويضمن سلامة العاملين والمرضى داخل المستشفى.