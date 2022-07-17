مطب دون لوحات إرشادية يتسبب في حادثي تصادم في أقل من 3 ساعات شمال محايل

تسبب مطب تم إنشاؤه أمس دون لوحات إرشادية على الطريق الدولي شمال محافظة محايل في حادثي تصادم خلال ثلاث ساعات لست سيارات.
وتفصيلاً؛ شهد الطريق الدولي شمال محافظة محايل حادث تصادم لأربع سيارات عند الساعة الثامنة مساءً البارحة ليعقبه حادث آخر لسيارتين بعد ثلاث ساعات بذات المكان نتج عنهما تلفيات كبيرة في تلك السيارات.
ويعود سبب الحادث وفق مصادر "سبق" إلى مطب للتهدئة تم إنشاؤه أمس دون أن توضع لوحات إرشادية لتحذير السائقين.
وطالب عابروا الطريق الجهات المختصة بسرعة التحرك لكبح جماح ومعالجة الوضع القائم بما يضمن عدم تكرار ما حدث.