معالجة انسداد الأنف المزمن لـ90 مريضًا بعيدًا عن غرف العمليات بالقطيف

أنهى مستشفى القطيف المركزي على مدى عامين معاناةَ أكثر من 90 مستفيدًا اشتكوا من انسداد مزمن في الأنف، بعد إدْخال خدمة تصغير القرينات الأنفية، باستخدام موجات الراديو تحت التخدير الموضعي في العيادة.
وساهمت الخدمة في تقليص قائمة انتظار المراجعين المحتاجين لعملية تصغير القرينات، بعد تطبيق الإجراء داخل العيادة بدلًا من غرفة العمليات التي تتطلّب تخديرًا كاملًا ووقتًا أطول للعملية يصل لساعة ونصف الساعة.
وفي هذا الإطار إكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حسين البحارنة، أن الإجراء يستفيد منه المرضى الذين يعانون من الحساسية المزمنة التي غالبًا ما تؤدّي لتضخم القرينات الأنفية وانسداد مزمن في الأنف وعدم تحسن الأعراض باستخدام العلاجات الدوائية.
وأضاف الدكتور "البحارنة": أن العلاج يناسب المرضى البالغين، مشيرًا إلى أنه لا توجد أمراض مزمنة تمنع الإجراء، مع الحرص على أن يكون المريض متعاونًا أثناء عمل الإجراء تحت التخدير الموضعى.
وأكد "البحارنة" أن الإجراء فعّال في علاج انسداد الأنف، ونادرًا ما يشعر المريض بألم، ويستطيع معظمُ المرضى الرجوعَ لنشاطهم الطبيعي خلال 3 أيام، وأن 98% من المرضى استطاعوا إكمال الإجراء من دون مشاكل.
ودعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة، المرضى إلى عدم التخوف من الفحص والإجراء الذي وصفه بالبسيط، ويمكن إجراؤه في العيادة خلال نصف ساعة.