معالجة انسداد الأنف المزمن لـ90 مريضًا بعيدًا عن غرف العمليات بالقطيف

وفي هذا الإطار إكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حسين البحارنة، أن الإجراء يستفيد منه المرضى الذين يعانون من الحساسية المزمنة التي غالبًا ما تؤدّي لتضخم القرينات الأنفية وانسداد مزمن في الأنف وعدم تحسن الأعراض باستخدام العلاجات الدوائية.