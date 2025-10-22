"تعليم الطائف" ينفذ محاضرة توعوية حول أساسيات الإسعافات الأولية

وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية تنفيذ مثل هذه المحاضرات والدورات لتدريب الطلاب والطالبات على التعامل مع الحالات الإسعافية والطارئة، بما يحقق السلامة للجميع، مشددًا على ضرورة نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية بين أفراد المجتمع.