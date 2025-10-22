"تعليم الطائف" ينفذ محاضرة توعوية حول أساسيات الإسعافات الأولية

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف محاضرة توعوية بعنوان "أساسيات الإسعافات الأولية"، بحضور أكثر من 150 طالبًا وطالبة، وذلك على مدى يومين، خُصص أحدهما للبنين والآخر للبنات، في مقر بيت الطالب.
وسلّطت المحاضرة الضوء على تعريف الطلاب والطالبات بأساسيات الإسعافات الأولية وأهميتها، وطرق التعامل السريع مع الحوادث والإصابات المختلفة وفق خطوات علمية محددة، كما استعرضت أهم الحالات الإسعافية وأساليب التعامل معها وقت حدوثها، مثل الإغماء وانسداد مجرى التنفس وغيرها من الحالات الطارئة.
وتضمنت المحاضرة تصحيح بعض المعلومات والمفاهيم الخاطئة أثناء ممارسة الإسعافات الأولية، وبيان الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات، إضافة إلى نقاشات تفاعلية بين الطلاب والمدرب حول المواقف الإسعافية وكيفية التعامل معها.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية تنفيذ مثل هذه المحاضرات والدورات لتدريب الطلاب والطالبات على التعامل مع الحالات الإسعافية والطارئة، بما يحقق السلامة للجميع، مشددًا على ضرورة نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية بين أفراد المجتمع.