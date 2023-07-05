انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بوادي العمود في ضباء

فيما قال مدير عام تعليم تبوك المشرف العام على الحملة، في كلمته خلال حفل التدشين: "يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أشارككم تدشين هذه الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في ضباء، التي تشمل الدارسين والدارسات، ضمن حملات مماثلة في بلادنا الغالية في ظل دعم لا محدود من القيادة الحكيمة، التي لم تدخر جهدًا في نشر العلم، وإقامة الحملات الصيفية التي تنفذها وزارة التعليم للقضاء على الأمية، ويشاركها عدد من الجهات الحكومية ببرامج هادفة تتخلّلها جملة من النشاطات التعليمية والاجتماعية والثقافية".