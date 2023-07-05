انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بوادي العمود في ضباء

دشّن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مركز وادي العمود في المحافظة، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير.
وتنفذ وزارة التعليم تلك الفعاليات في عشرة مراكز بقطاع ضباء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ضمن الحملات الصيفية التي تنظمها الوزارة خلال العام الجاري، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى.
ونُظّم بهذه المناسبة حفلٌ خطابي استهلّ بالقرآن الكريم، وقال مدير إدارة التعليم المستمرّ بتعليم تبوك المدير التنفيذي للحملة د. خلف الفاضلي: إن الحملة التي تستهدف أكثر من 900 دارس ودارسة، في عشرة مراكز بضباء.
وأضاف "الفاضلي": أن الحملة انطلقت ببرنامج استقبال لمعلّمي ومعلمات الحملة الصيفية، وشهد البرنامج التعريفي بالحملة وبالخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية للدارسين والدارسات، بمشاركة اللجان الإشرافية والتعليمية والإدارية، والتعامل مع خصائص الدارسين الكبار، وأساليب جذب الدارسين والدارسات للالتحاق بالحملة، وآلية تفعيل النشاط والبرامج وعرض خطط الجهات الحكومية المشاركة.
فيما قال مدير عام تعليم تبوك المشرف العام على الحملة، في كلمته خلال حفل التدشين: "يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أشارككم تدشين هذه الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في ضباء، التي تشمل الدارسين والدارسات، ضمن حملات مماثلة في بلادنا الغالية في ظل دعم لا محدود من القيادة الحكيمة، التي لم تدخر جهدًا في نشر العلم، وإقامة الحملات الصيفية التي تنفذها وزارة التعليم للقضاء على الأمية، ويشاركها عدد من الجهات الحكومية ببرامج هادفة تتخلّلها جملة من النشاطات التعليمية والاجتماعية والثقافية".
وأضاف "القعير": "أود أن أشير بكل اعتزاز إلى ما تحظى به الحملة من رعاية واهتمام من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي وجه الإدارات الحكومية والجهات الخيرية لتقديم ما تحتاجه الحملة من دعم ومشاركة لخدمة المستفيدين والمستفيدات وتلبية احتياجاتهم والمتابعة الحثيثة من محافظ ضباء، وكذلك حرص واهتمام وزير التعليم يوسف البنيان".
وثمن تعاون الإدارات الحكومية والمؤسسات الخيرية في مشاركتها وتجاوبها في تحقيق متطلبات نجاح الحملة، داعيًا الأخوة والأخوات الأهالي الكرام ممن يحتاجون خدمات الحملة إلى الالتحاق بمراكزها والاستفادة مما تقدمه من برامج مختلفة تستمر طيلة فترة الصيف ويقوم عليها فريق عمل مؤهل في هذا المجال، سائلاً الله تعالى، التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف النبيلة لهذه الحملة.
فيما أعرب محافظ ضباء، في كلمته عن شكره وتقديره لوزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، على تنفيذ مثل هذه الحملات التي لها أثرها وأهميتها في توعية المستفيدين والمستفيدات في أمور دينهم ودنياهم.
وأوضح "الحربي" أن ذلك ينعكس على تعاملاتهم واستفادتهم، مما يُقدم لهم من خدمات خلال هذه الحملة، ضمن مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية وإقامة الحملات الصيفية، معربًا عن شكره لجميع الجهات المشاركة في دعم الحملة واللجان الإشرافية والإدارية والتعليمية القائمة على تنفيذها.
بعد ذلك دشن محافظ ضباء، ومدير التعليم، الحملة الصيفية إيذانًا ببدء فعالياتها التي تستمر لمدة شهرين في مراكز قطاع ضباء التعليمي.
وتشمل الحملة في محافظة ضباء عشرة مراكز هي: وادي العمود، الفريع، المويلح، الديسة، شواق، النابع، أبو العجاج، البديع، شغب، وأمدان.
حضر الحفل، عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومدير مكتب التعليم في ضباء محمد بن فرج سليم، وعدد من منسوبي التعليم في المنطقة.
وتشارك في الحملة إلى جانب وزارة التعليم، وزارات: الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصحة، والموارد البشرية، والبيئة والمياه والزراعة، والإعلام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.