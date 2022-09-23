رئيس جامعة الملك خالد يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ92

وأوضح "السلمي" أن هذه الذكرى الغالية تحل وبلادنا ترفل في ثياب المجد، وتتوشح بتنمية وطنية شاملة، بفضل قيادتها الحكيمة وسواعد أبنائها وبناتها، محققة الريادة في مختلف المجالات، مؤكدًا أننا في اليوم الوطني العظيم نستلهم من مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- دروسًا وقيمًا تتوارثها الأجيال في القيادة والعطاء حيث أرسى دعائم الدولة وقواعد البناء على أساس راسخ ومتين.