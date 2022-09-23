رئيس جامعة الملك خالد يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ92

رفع رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة.
وأوضح "السلمي" أن هذه الذكرى الغالية تحل وبلادنا ترفل في ثياب المجد، وتتوشح بتنمية وطنية شاملة، بفضل قيادتها الحكيمة وسواعد أبنائها وبناتها، محققة الريادة في مختلف المجالات، مؤكدًا أننا في اليوم الوطني العظيم نستلهم من مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- دروسًا وقيمًا تتوارثها الأجيال في القيادة والعطاء حيث أرسى دعائم الدولة وقواعد البناء على أساس راسخ ومتين.
وأكد "السلمي" أننا حين نحتفل باليوم الوطني فإننا نتباهى ونتفاخر بالمكانة الدولية لبلادنا، ونجدد العزم جميعًا على أن نجعل تطور وتقدم بلادنا وتحقيق رؤيتنا الطموحة 2030 هاجسنا وأولويتنا، مستشعرين واجبنا العظيم تجاه وطننا وقيادتنا التي لم تألُ جهدًا في تقديم كل الخدمات والدعم والممكّنات لأبنائها وبناتها.
ونوه "السلمي" بما شهده قطاع التعليم كبقية قطاعات الدولة من رعاية واهتمام، وما حظيت به جامعة الملك خالد في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الدعم الكبير للجامعة مكّنها من أن تتبوأ مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية وتحقق الاعتماد المؤسسي والاعتماد الأكاديمي للعديد من برامجها وتبني خططًا طموحة للمواءمة مع استراتيجية منطقة عسير ومع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتنتقل إلى مدينة جامعية جديدة تعد إحدى مفاخر الوطن وشواهد الاهتمام بتنمية الإنسان.
ودعا "السلمي" في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ لبلادنا قيادتها، ويديم عليها الأمن والأمان، ويوفق أبناءها وبناتها للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية التي هم أهلٌ للقيام بها.