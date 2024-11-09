حققت نجاحًا كبيرًا.. الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران يقيم مبادرة التبرع بالدم

وأشار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، محمد بن علي العسيري إلى أن الهيئة تحرص على مثل هذه المبادرات التطوعية التي من شأنها أن تعمل على تكاتف المجتمع. وأضاف "العسيري" أن التبرع بالدم يأتي من ضمن الأعمال التي نقوم بها كأعمال خير وتطوع خالصة لوجه الله، لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين لها.