"مجلس جامعة الملك خالد" يقر تقويم العام الجامعي 1446 وعددًا من التوصيات

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ حيث تم اعتماد التقويم الأكاديمي للجامعة للعام الجامعي ١٤٤٦هـ، والموافقة على استحداث بعض برامج الماجستير، والموافقة على توصيات معهد الدراسات والخدمات الاستشارية المتعلقة ببعض التعاقدات لتنفيذ مشروعات المعهد، وكذلك الموافقة على اتفاقية التعاون بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الهندسة والجمعية السعودية لعلوم العمران.