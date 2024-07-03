"مجلس جامعة الملك خالد" يقر تقويم العام الجامعي 1446 وعددًا من التوصيات

نيابةً عن وزير التعليم، ترأّس رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم الأربعاء، الاجتماع الحادي عشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ حيث تم اعتماد التقويم الأكاديمي للجامعة للعام الجامعي ١٤٤٦هـ، والموافقة على استحداث بعض برامج الماجستير، والموافقة على توصيات معهد الدراسات والخدمات الاستشارية المتعلقة ببعض التعاقدات لتنفيذ مشروعات المعهد، وكذلك الموافقة على اتفاقية التعاون بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الهندسة والجمعية السعودية لعلوم العمران.
وأضاف الدكتور القرني أن المجلس وافق على تشكيل مجلس إدارة المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، ووافق أيضًا على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين، كما وافق على إعادة تعيين هيئة تحرير مجلة المال والأعمال، وكذلك تمت الموافقة على تمديد خدمات وتعيين وتقاعد مبكر ونقل خدمات لعددٍ من أعضاء هيئة التدريس.