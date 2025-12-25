عمداء تقنية المعلومات ومديرو الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون جامعة أم القرى

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أبرز معارض الواجهة الثقافية والمجموعات المتحفية فيها، والتعرف على أبرز مقتنياتها التاريخية والأثرية، ومشاهدة منجزات الجامعة في الخمس سنوات الأخيرة. كما تعرف الزوار على ما تقدمه الواجهة من محتوى ثقافي وإثرائي يسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية، ويعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، بما يدعم المستهدفات المشتركة والمحققة لرؤية السعودية 2030.