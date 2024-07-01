"تجمع الطائف الصحي" يكرم "الزهراني" تقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجاز والتطوير

كرم تجمع الطائف الصحي مدير إدارة الطوارئ والكوارث بالشؤون الصحية بالطائف سابقاً عضو "فريق أصدقاء التجمع "حالياً سعيد بن عبدالله الزهراني لقاء جهوده في مسيرة عمله. وأعرب الدكتور طلال بن عبدالله المالكي الرئيس التنفيذي للتجمع عن شكره وتقديره للزهراني على جهوده، مثمناً ما قام به من عطاء في هذا القطاع.
من جانبه، أعرب "الزهراني" عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يؤكد حرص قيادات التجمع على تقدير أصحاب العطاء.
وكانت إدارة الطوارئ قد حققت نجاحات وقفزات كبيرة على مستوى الإدارات النظيرة في المملكة أثناء تولي "الزهراني" إدارتها وكانت أول مديرية على مستوى المملكة تقوم بأعمال فريدة تتواكب مع المصلحة العامة, وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات الطوارئ عبر منهجية شاملة وابتكارية من أبرزها تطبيق مركزية النقل الإسعافي والتغطية الشاملة للشبكة اللاسلكية, وإدخال خدمة التتبع في سيارات الإسعاف وإدخال عمليات تدخل شاشات (مراقبة أقسام الطوارئ- الأرصاد- التتبع- الخرائط), وربط المراكز الصحية لاسلكياً، وتوفير مولد كهربائي متنقل وبنك دم متنقل وعيادات متنقلة ومركز إسعافي متنقل.
كما تم إدخال سيارات الفرز والقيادة الميدانية، وغرفة العمليات اللاسلكية المتنقلة والعيادات المتحركة للتطعيمات إضافة إلى تجهيز حافلات للنقل الإسعافي أثناء كورونا، كما قامت الإدارة بتحويل سيارات اسعاف خرجت من الخدمة إلى عيادات متنقلة لخدمة (مكافحة التدخين- المختبرات- التطعيمات).
تجدر الإشارة إلى أن "الزهراني" عمل مديراً لعدة إدارات بصحة الطائف كان آخرها مديراً لإدارة الطوارئ, كما عمل عضواً ورئيساً للعديد من اللجان أبرزها عضو لجنة إيجاد الحلول للحد من آثار الحوادث بمحافظة تربة بقرار من أمير منطقة مكة عضو لجان الحج لمدة عشر سنوات عضو فريق العمل الوزاري لتأسيس مشروع الاتصالات اللاسلكية, عضو لجنة الحد من أخطار السيول على مستوى محافظة الطائف عضو لجنة المشروع التطويري (شامل) عضو لجنة توحيد لغة التواصل أثناء الكوارث بالتعاون مع وحدة تحليل المخاطر بالديوان الملكي المشرف على الخطط التنفيذية لموسم الصيف ورمضان والحج للأعوام من 1433 إلى 1440هـ.