"تجمع الطائف الصحي" يكرم "الزهراني" تقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجاز والتطوير

تجدر الإشارة إلى أن "الزهراني" عمل مديراً لعدة إدارات بصحة الطائف كان آخرها مديراً لإدارة الطوارئ, كما عمل عضواً ورئيساً للعديد من اللجان أبرزها عضو لجنة إيجاد الحلول للحد من آثار الحوادث بمحافظة تربة بقرار من أمير منطقة مكة عضو لجان الحج لمدة عشر سنوات عضو فريق العمل الوزاري لتأسيس مشروع الاتصالات اللاسلكية, عضو لجنة الحد من أخطار السيول على مستوى محافظة الطائف عضو لجنة المشروع التطويري (شامل) عضو لجنة توحيد لغة التواصل أثناء الكوارث بالتعاون مع وحدة تحليل المخاطر بالديوان الملكي المشرف على الخطط التنفيذية لموسم الصيف ورمضان والحج للأعوام من 1433 إلى 1440هـ.