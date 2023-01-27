هذا ما تمت مناقشته.. رئيس جامعة شقراء يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الطلابي

وتضمن اللقاء مناقشة سبل تنفيذ عدد من الشراكات النوعية مع الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى، وتنمية المهارات الطلابية في عدد من المجالات، وكذلك زيادة الأندية الطلابية بهدف تقديم برامج ومبادرات متميزة تتوافق مع خطة الجامعة الإستراتيجية وأهدافها الطموحة.