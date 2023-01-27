هذا ما تمت مناقشته.. رئيس جامعة شقراء يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الطلابي

ترأس رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اجتماع المجلس الاستشاري الطلابي، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة برفع مستوى البيئة الأكاديمية وتعزيز قدرات ومهارات طلاب وطالبات الجامعة في مختلف المجالات.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل تنفيذ عدد من الشراكات النوعية مع الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى، وتنمية المهارات الطلابية في عدد من المجالات، وكذلك زيادة الأندية الطلابية بهدف تقديم برامج ومبادرات متميزة تتوافق مع خطة الجامعة الإستراتيجية وأهدافها الطموحة.
ويعد المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة شقراء هيئة استشارية تهدف إلى تحقيق المشاركة الطلابية الفاعلة في القرار الجامعي لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية، وتلمس وجهات نظر الطلاب والطالبات حيال ما يقدم من أنشطة وبرامج تعليمية للوصول إلى مجتمع على مستوى عالٍ من المعرفة والعلم.