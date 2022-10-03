30 نوفمبر آخر موعد لتلقي أعمال المشاركين في جائزة الحوار الوطني

وقال: إن إطلاق الدورة الثانية للجائزة جاء استمرارًا للنجاح الذي حققته دورتها الأولى، عطفًا على الدور الذي تضطلع به في تحقيق أهداف المركز ورسالته، كونها ترتكز على مجموعة من ‏المعايير، التي تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة ‏الرشيدة، حفظها الله بنشر ثقافة الحوار والتلاحم الوطني ومواجهة كل ما يهدد النسيج المجتمعي.