"الهلال الأحمر" بمكة يُخرّج 79 متدربًا ومتدربةً

نظّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أمس، حفل تخريج 79 متدربًا ومتدربة من الدفعة الثانية لبرنامج "الترحيل الطبي".
جاء ذلك تحت رعاية مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، وبحضور المدير الإقليمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجدة محمد إبراهيم الغامدي والقيادات الإدارية والفنية بالمنطقة.
وتخلل الحفل التعريف ببرنامج "الترحيل الطبي" ومراحل التدريب، والذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 700 مرحلا طبيًا، وتعزيز جودة الخدمات الإسعافية، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم أفضل الممارسات في مجال الترحيل الطبي للبلاغات الإسعافية.
ويسعى "الترحيل الطبي" إلى اختصار رحلة البلاغ الإسعافي إلى سبع خطوات فقط، تبدأ من تلقي البلاغ عبر طرق التواصل المختلفة، وتنتهي بإرسال تعليمات ما قبل وصول الحالة.
وفي نهاية الحفل جرى تكريم المتميزين من هذه الدفعة وباقي المتخرجين بتقديم الدروع والهدايا.