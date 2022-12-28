"الهلال الأحمر" بمكة يُخرّج 79 متدربًا ومتدربةً

وتخلل الحفل التعريف ببرنامج "الترحيل الطبي" ومراحل التدريب، والذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 700 مرحلا طبيًا، وتعزيز جودة الخدمات الإسعافية، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم أفضل الممارسات في مجال الترحيل الطبي للبلاغات الإسعافية.