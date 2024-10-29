"رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين" تنظم حلقة نقاش حول الرؤية المستقبلية الاستراتيجية للرئاسة

ويهدف اللقاء إلى مناقشة ملامح الرؤية المستقبلية للرئاسة، بالإضافة إلى استعراض المسارات والمبادرات التي تعزز رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالميًا، وتعكس قيم التسامح والاعتدال. وسيكون اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول مشروعات رئاسة الشؤون الدينية ورؤيتها الاستراتيجية، مع التركيز على تحويل هذه الرؤية إلى خطط تنفيذية فعّالة.