"رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين" تنظم حلقة نقاش حول الرؤية المستقبلية الاستراتيجية للرئاسة

تنظم رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، حلقة نقاش موسعة غدًا الأربعاء بقاعة الشيخ محمد السبيل -رحمه الله- حول الرؤية المستقبلية للرئاسة والبرامج والمبادرات، برعاية رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبحضور مسؤولي الرئاسة.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة ملامح الرؤية المستقبلية للرئاسة، بالإضافة إلى استعراض المسارات والمبادرات التي تعزز رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالميًا، وتعكس قيم التسامح والاعتدال. وسيكون اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول مشروعات رئاسة الشؤون الدينية ورؤيتها الاستراتيجية، مع التركيز على تحويل هذه الرؤية إلى خطط تنفيذية فعّالة.
كما ستتضمن النقاشات استثمار التقنية والتطبيقات الذكية لتحسين تجربة القاصدين وتحقيق الريادة الدينية العالمية. وستسلط النقاشات الضوء أيضًا على تعزيز الدور التكميلي للمنظومة الدينية، وإبراز الصورة الأصيلة للإسلام من خلال منهجية الوسطية. وسيتم التركيز على نشر وتعليم العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية بطرق مبتكرة ومتميزة، بهدف تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في الساحة الإسلامية والعالمية.
وتهدف رئاسة الشؤون الدينية إلى ترسيخ ريادة المملكة في مجال الدين الوسطية، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين حول العالم، بما تقدمه من سخاء ورعاية للحرمين الشريفين، وإسهامًا في تقديم العناية والاهتمام للإنسانية جمعاء.