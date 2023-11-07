"الزايدي" يبحث استراتيجية شركة أمانة الطائف وخططها التطويرية

اطلع أمين الطائف رئيس مجلس إدارة شركة أمانة الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مع أعضاء مجلس إدارة الشركة (الذراع التنفيذية لمشاريع وأعمال الأمانة)، على الخطط التطويرية للشركة التي تأسست وتشكلت إدارتها بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك خلال لقاء استعرض الملامح العامة لاستراتيجية الشركة الجاري إعدادها، التي تعمل وفق خطة طموحة، وتسعى إلى تحسين جودة الخدمة، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال إدارة العقود والاستثمارات، وتطوير المشاريع العقارية، إضافة إلى إدارة الخدمات البلدية.
وركز الاجتماع على أهمية معالجة التحديات؛ لتضطلع الشركة بالدور الذي أُنشئت من أجله للنهوض بمدينة الطائف، من خلال إطلاق مشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع جودة الحياة، وأيضًا لقاء المستثمرين، وتصميم المشاريع الاستثمارية، بما يتناسب مع احتياجات المدينة؛ وهو ما يمكِّن الشركة من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد أمين الطائف رئيس المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف أن الاتفاقيات والعقود الاستثمارية الموقَّعة ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، وتخدم المواطنين والمقيمين والزوار والسائحين.. مبينًا أن الفرص الاستثمارية مطروحة أمام القطاع الخاص عبر البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي وتطبيق الجوال "فرص"، وتضم جميع التفاصيل الاستثمارية الجديدة دون الحاجة لزيارة الأمانة من قِبل المستثمرين وروَّاد الأعمال.