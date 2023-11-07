"الزايدي" يبحث استراتيجية شركة أمانة الطائف وخططها التطويرية

وركز الاجتماع على أهمية معالجة التحديات؛ لتضطلع الشركة بالدور الذي أُنشئت من أجله للنهوض بمدينة الطائف، من خلال إطلاق مشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع جودة الحياة، وأيضًا لقاء المستثمرين، وتصميم المشاريع الاستثمارية، بما يتناسب مع احتياجات المدينة؛ وهو ما يمكِّن الشركة من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.