"الجرباء" يُثمن دعم أمير الرياض لتنظيم مهرجان الحمضيات بـ"الحريق"
ثمّن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، اهتمام ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بتنظيم مهرجان الحمضيات الثامن بمحافظة الحريق، والذي يعد معلمًا اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا للمحافظة والمراكز التابعة لها.
وقال "الجرباء": إنه لضمان نجاح برامج المهرجان والتطلع إلى تقديم كل ما يرضي الزوار، تشكلت لجنة مكونة من المسؤولين المختصين بالمحافظة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والبلدية والدفاع المدني؛ حيث تم تسليم موقع إقامة المهرجان الواقع بجانب مصلى العيد لمقاول ومتعهد تنظيم المهرجان.
وأضاف أن ذلك للبدء بالعمل والإعداد والتجهيز لتنظيم المهرجان، اعتبارًا من السبت، الموافق 16 ديسمبر الجاري.
وتابع قائلاً: نحمد الله عز وجل، على توفيقه باستمرار فعاليات المهرجان كل عام، وهذا بالطبع يعود للاهتمام والدعم والرعاية والتشجيع الذي تجده المحافظة من أمير المنطقة؛ لتعزيز البرامج المفيدة التي تسهم في تنمية وتطور المحافظة، وبما يتوافق ويحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ويتماشى مع مرحلة التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوه محافظ الحريق إلى تأكيد أمير المنطقة لدعم وتشجيع المهرجان والحرص على بذل المزيد من الجهد والتجديد بفعالياته، لتتوافق مع أهدافه المنشودة، وبما يسهم في تنمية الجوانب الزراعية والاقتصادية.
ويعد مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق، والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 20-6-1445، حتى 1-7- 1445هـ ، الموافق 2-1-2024 م، إلى 13/ 1- 2024م، من أهم المهرجانات الزراعية.
وتعرض فيه أنواع عدة من منتجات وثمار أشجار الحمضيات والنخيل والتين ومختلف الثمار الشتوية التي تنتجها مزارع المحافظة والمراكز التابعة لها.
كما يعرض المهرجان أنواع العسل البلدي وشتلات الأشجار، وتنظم فيه العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة، ومنها: مسرح الطفل والألعاب وترفيه الأسرة والندوات والمحاضرات العلمية والطبية، وفعالية الأسر المنتجة.