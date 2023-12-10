"الجرباء" يُثمن دعم أمير الرياض لتنظيم مهرجان الحمضيات بـ"الحريق"

ثمّن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، اهتمام ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بتنظيم ⁧مهرجان الحمضيات الثامن بمحافظة الحريق، والذي يعد معلمًا اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا للمحافظة والمراكز التابعة لها.