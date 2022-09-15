"هلال جدة" و"صحي الصفا" يشاركان في اليوم العالمي للإسعافات الأولية‎‎

تُشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة -بالتعاون مع مركز صحي الصفا، في اليوم العالمي للإسعافات الأولية، تحت شعار "احذر مفاجآت الحياة" من خلال إقامة ركن توعوي تثقيفي في مبنى العيادات الخارجية بالمركز.
وتتضمن المشاركة، تقديمَ نبذة للزوار عن الإسعافات الأولية، ومتى وكيف تقدم وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وإيقاف النزيف، وكذلك التعريف بـ"تطبيق أسعفني"، والالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة لرفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة.
ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الجميع إلى التسجيل في برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية" عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني منصة "متأهب" للاستفادة من الدورات التي تقدّمها الهيئة.