"هلال جدة" و"صحي الصفا" يشاركان في اليوم العالمي للإسعافات الأولية‎‎

وتتضمن المشاركة، تقديمَ نبذة للزوار عن الإسعافات الأولية، ومتى وكيف تقدم وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وإيقاف النزيف، وكذلك التعريف بـ"تطبيق أسعفني"، والالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة لرفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة.