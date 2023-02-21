"ناصر الرحيلي": ذكرى التأسيس.. ملحمة فريدة لبناء دولة القرار والسلام العالمي

ورفع مؤسس الدولة السعودية الأولى شعار الوحدة، وبدأ بمدينته الدرعية ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها، وأصبحت الدرعية عاصمة لدولة مترامية الأطراف، وتوالت الإنجازات في عهد هذه الدولة ومنها نشر الاستقرار في الدولة التي شهدت استقرارًا كبيرًا وازدهارًا في مجالات متنوعة، واستقلالاً سياسيًا وعدم الخضوع لأي نفوذ في المنطقة أو خارجها.