جامعة المؤسس تستضيف اختبار "همزة" بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ويستهدف اختبار "همزة" متعلمي اللغة العربية في الجامعات ومعاهد ومراكز تعليم اللغة العربية، إضافةً إلى جهات التوظيف، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية ورفع مكانتها العلمية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتأسيس مقياس عالمي معتمد للكفايات اللغوية لدى متعلميها من الناطقين بغيرها، إلى جانب توفير مدخلات علمية قيّمة للجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية لتحديد مستوى الكفاية اللغوية لدى طلابها الدوليين.