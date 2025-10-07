جامعة المؤسس تستضيف اختبار "همزة" بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

استضافت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً بمعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، اليوم الثلاثاء اختبار كفايات اللغة العربية الأكاديمي للناطقين بغيرها "همزة"، تحت إشراف وتنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
ويقيس اختبار "همزة" الأكاديمي كفايات اللغة العربية لدى الطلاب والطالبات الدوليين في المهارات الأربع الأساسية: فهم المسموع، واستيعاب المقروء، والكتابة، والتحدث، عبر اختبار محوسب ومقنّن ومبني وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، وذلك لتزويد المتقدمين بتقرير مفصّل عن كفايتهم اللغوية في اللغة العربية من مختلف دول العالم.
ويستهدف اختبار "همزة" متعلمي اللغة العربية في الجامعات ومعاهد ومراكز تعليم اللغة العربية، إضافةً إلى جهات التوظيف، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية ورفع مكانتها العلمية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتأسيس مقياس عالمي معتمد للكفايات اللغوية لدى متعلميها من الناطقين بغيرها، إلى جانب توفير مدخلات علمية قيّمة للجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية لتحديد مستوى الكفاية اللغوية لدى طلابها الدوليين.
وأكد عميد معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، الدكتور بدر العتيبي، أن اختبار "همزة" الأكاديمي يُعد خطوة مهمة لطلاب الجامعة الدوليين، إذ يمنحهم أداة علمية دقيقة لقياس مستوى كفايتهم اللغوية، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم بما يواكب متطلبات الدراسة الأكاديمية ويعزز فرصهم المستقبلية.
وأضاف أن تنفيذ هذا الاختبار في الجامعة يأتي ضمن التعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، امتدادًا لدور المملكة الريادي في العناية باللغة العربية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.