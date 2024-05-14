13 ألف مستفيد من خدمات "عيوني" الصحية خلال العام 2023

وأشار إلى أن الجمعية تمكّنت من علاج أكثر من 13 ألف مستفيد، بقيمة اقتصادية تقدر بأكثر من 16 مليون ريال، بعد توفيق الله عز وجل، ثم فريق عيوني الاحترافي الذي يعمل بجد واجتهاد من أجل تقديم خدمات صحية متميزة عبر خطة طموحة رُسمت معالمها بوضوح لتقديم خدمات علاجية ووقائية بمهنية وجودة عالية.