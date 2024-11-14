محافظ حفر الباطن يزور مقر جمعية "ألفة" الأسرية

ونوه بما تلقاه الجمعيات الأسرية بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وعلى الدور الفعال والمهم الذي تقدمه جمعية "ألفة" في تنفيذ العديد من البرامج الأسرية والاجتماعية التي تسهم في استقرار الأسر وزرع الألفة والمحبة بين أفرادها، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.