محافظ حفر الباطن يزور مقر جمعية "ألفة" الأسرية

زار محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اليوم الخميس، مقر جمعية "ألفة" الأسرية.
وكان في استقبال المحافظ، رئيس مجلس إدارة الجمعية مشعل الشريع، ونائب رئيس المجلس سلمان العقيل والمدير التنفيذي نايف الشريهي، وعدد من منسوبي الجمعية.
وقدّم "الشريهي" خلال اللقاء، عرضًا تناول فيه منجزات وإحصائيات الجمعية في مجال التنمية الأسرية، إضافة إلى مشاريعها وخططها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها.
كما اطلع محافظ حفر الباطن على الخطة الاستراتيجية لعام 2025م، وأشاد بدور "ألفة" للتنمية الأسرية، ومساهمتها في تحقيق الاستقرار الأسري من خلال المبادرات والبرامج الأسرية النوعية التي كان لها الأثر الكبير على الأسرة والمجتمع عمومًا.
ونوه بما تلقاه الجمعيات الأسرية بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وعلى الدور الفعال والمهم الذي تقدمه جمعية "ألفة" في تنفيذ العديد من البرامج الأسرية والاجتماعية التي تسهم في استقرار الأسر وزرع الألفة والمحبة بين أفرادها، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.
وأكّد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، الدور الإيجابي الذي تقدمه الجمعية لخدمة المستفيدين، وتقديم كل الدعم الاجتماعي والنفسي والأسري الذي يُسهم بإذن الله، في تحقيق الاستقرار، متمنيًا لهم دوام التوفيق.