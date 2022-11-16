"قلبي" تُكرّم الأطباء المتطوعين بإجراء عمليات جراحية لمحدودي الدخل بالرياض

كرّمت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"؛ ممثلة بإدارة التطوع، اليوم، عدداً من الأطباء المتطوعين المشاركين في إجراء عمليات جراحية تكلّلت بالنجاح لمستفيدي الجمعية والمنسقين الطبيين. وذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية قلبي الدكتور حسين العنزي، والمدير التنفيذي لمستشفى فقيه الدكتور عساف العساف، وعدد من المحتفى بهم ومنسوبي الجمعية.
وقدّم المدير التنفيذي للجمعية الدكتور "حسين العنزي" شكره وامتنانه للأطباء المحتفى بهم والذين قدّموا خلال عملهم صورة رائعة للعمل التطوعي من شأنها أن تُنقذ حياة مريض وتزرع الأمل في قلوب أسرهم وذويهم. كما قدّم شكره لشركاء النجاح والمتطوعين من المستشفيات والمراكز الطبية التي كانت ولا زالت داعمةً للمبادرات والحالات الإنسانية لمرضى القلب من الأطفال والكبار، والتي تأتي انطلاقاً من مسؤولياتهم المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.
وأكد "العنزي": إن اهتمام الجمعية وتكريمها لأهل العطاء من المتطوعين يأتي انطلاقاً من رؤية 2030 الهادفة إلى تطوير العمل التطوعي وتوسيع دائرته، كما قامت بإنشاء إدارة خاصة بالتطوع، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في خدمة المتطوعين من الأطباء والاستشاريين.
يُشار إلى أن "قلبي" كان قد أطلقت مبادرات نوعية موجهة لمرضى القلب، حيث تستهدف إجراء العمليات الجراحية القلبية، والوصول إلى 100 مريض من ذوي الدخل المحدود "كباراً وصغاراً". بالإضافة إلى الوصول أيضاً لرقم مُماثل للمشروع الأول، ويستهدف قسطرة وجراحة القلب للصغار، بهدف تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية وبما يُسهم في التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي.