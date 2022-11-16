"قلبي" تُكرّم الأطباء المتطوعين بإجراء عمليات جراحية لمحدودي الدخل بالرياض

يُشار إلى أن "قلبي" كان قد أطلقت مبادرات نوعية موجهة لمرضى القلب، حيث تستهدف إجراء العمليات الجراحية القلبية، والوصول إلى 100 مريض من ذوي الدخل المحدود "كباراً وصغاراً". بالإضافة إلى الوصول أيضاً لرقم مُماثل للمشروع الأول، ويستهدف قسطرة وجراحة القلب للصغار، بهدف تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية وبما يُسهم في التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي.