فرضية حريق في إحدى المزارع تؤكد جاهزية مستشفى قريع بني مالك للحالات الطارئة

شارك مستشفى القريع بني مالك التابع للتجمُّع الصحي بالطائف في فرضية حريق في إحدى المزارع بالمنطقة، وذلك بدعوة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحداد بني مالك؛ بهدف الوقوف على مدى جاهزية واستعدادات قِسم الطوارئ في المستشفى لتنفيذ حالات الإخلاء والإسعاف.
وأوضح محمد بن حامد المالكي، مدير مستشفى القريع، أن المستشفى شارك في الفرضية بطاقم طبي وفني، وسيارات إسعاف مجهزة.. وبرز دور الكادر الطبي والفني من خلال آلية توزيع الحالات، وسرعة نقلها مع إسعافات وزارة الصحة والهلال الأحمر؛ إذ يتم نقلها لمنطقة الإخلاء الآمنة بالموقع، وفرزها، وتقديم الإسعافات الأولية، ومن ثم التعامل مع كل حالة حسب خطورتها، ونقلها إلى طوارئ المستشفى.
وأعرب "المالكي" عن شكره لجميع المشاركين في هذه الفرضية، وخص بالشكر الطاقم الطبي والفني، ووحدة الطوارئ والأزمات بالمستشفى، والنقل الإسعافي.