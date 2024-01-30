فرضية حريق في إحدى المزارع تؤكد جاهزية مستشفى قريع بني مالك للحالات الطارئة

وأوضح محمد بن حامد المالكي، مدير مستشفى القريع، أن المستشفى شارك في الفرضية بطاقم طبي وفني، وسيارات إسعاف مجهزة.. وبرز دور الكادر الطبي والفني من خلال آلية توزيع الحالات، وسرعة نقلها مع إسعافات وزارة الصحة والهلال الأحمر؛ إذ يتم نقلها لمنطقة الإخلاء الآمنة بالموقع، وفرزها، وتقديم الإسعافات الأولية، ومن ثم التعامل مع كل حالة حسب خطورتها، ونقلها إلى طوارئ المستشفى.