"تقنية جدة" للبنات ترحب بـ"3338" متدربة منتظمة بمقاعد الدراسة

استقبلت الكليةُ التقنية للبنات بجدة، اليوم الأحد، "3338" متدربة منتظمة لمرحلة الدبلوم الصباحي.
وأكّدت عميدةُ الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي، أن الكلية تسعى جاهدة إلى توفير بيئة محفّزة وآمنة، علاوةً على البرامج المخصصة لدعم ورعاية الموهوبات.
وقالت "اللياتي": إن الكلية تضمّ 3 أقسام؛ وهي: قسم تقنية التصميم وتصنيع الأزياء، وقسم تقنية التزيين والتجميل النسائي، وقسم التقنية الإدارية والمالية.
وأوضحت أن وكالة شؤون المتدربات ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية، أعدّت برنامجًا لتهيئة المتدرّبات المستجدّات البالغ عددهن 714 متدربة مستجدّة خلال الفصل التدريبي الأول لهذا العام، تضمّن البرنامجُ التعريفَ بحقوق المتدربات، وواجباتهن، والالتزام بأنظمة الكلية، والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تذليل كل ما يواجه المتدربة في حياتها التدريبية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والأقسام والبرامج التدريبية.
يشار إلى أنّ عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة استقبلت في أول يوم تدريبي مشرفة الجودة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة "نيقار جان"؛ وذلك للاطلاع على بدء سير العملية التدريبية خلال اليوم الأول من التدريب.