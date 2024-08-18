"تقنية جدة" للبنات ترحب بـ"3338" متدربة منتظمة بمقاعد الدراسة

وأوضحت أن وكالة شؤون المتدربات ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية، أعدّت برنامجًا لتهيئة المتدرّبات المستجدّات البالغ عددهن 714 متدربة مستجدّة خلال الفصل التدريبي الأول لهذا العام، تضمّن البرنامجُ التعريفَ بحقوق المتدربات، وواجباتهن، والالتزام بأنظمة الكلية، والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تذليل كل ما يواجه المتدربة في حياتها التدريبية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والأقسام والبرامج التدريبية.