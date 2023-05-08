افتتاح البرنامج التدريبي الأول بالجوف بعنوان "الغطاء النباتي وتوزيع الموائل البيئية"

افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور البرنامج التدريبي الأول بالمنطقة بعنوان "الغطاء النباتي وتوزيع الموائل البيئية بالمملكة" ويستهدف 30 موظفاً من فروع الوزارة بالمملكة، وينظمه مكتب الوزارة بمحافظة القريات ويقدمه الدكتور نايف بن ندر الشراري.
وتفقد المنصور مبنى مكتب الوزارة الجديد بالمحافظة واطلع على سير العمل والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 78٪ على مساحة تتجاوز 10.000م وبقيمة إنشائية تجاوزت الـ 19 مليون ريالاً، واطلع أيضاً على مشروع ترميم سد حصيدة الغربي بالقريات والذي تم اعتماده بقيمة تجاوزت الـ 5 ملايين ريال وسيبدأ تنفيذه خلال الفترة الوجيزة القادمة.
وأشار المنصور إلى أن القريات تحظى باهتمام المسؤولين بالوزارة حيث خصصت عدة مواقع لمشاريع الدواجن بالإضافة لموقع لتربية الماشية المكثفة وعدد من مصانع الأعلاف، وذلك تفعيلاً لدور الوزارة في تنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، متوقعًا بأن تسهم هذه التراخيص في تشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية التي تستخدم التقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه والممارسات الزراعية المتبعة والمعتمدة وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكّد "المنصور" أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته للمكاتب التابعة لفرع الوزارة في المنطقة للوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها وفي ظل توجيهات ومتابعة حثيثة للخدمات المقدمة لأهالي المحافظة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.