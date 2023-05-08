افتتاح البرنامج التدريبي الأول بالجوف بعنوان "الغطاء النباتي وتوزيع الموائل البيئية"

وأشار المنصور إلى أن القريات تحظى باهتمام المسؤولين بالوزارة حيث خصصت عدة مواقع لمشاريع الدواجن بالإضافة لموقع لتربية الماشية المكثفة وعدد من مصانع الأعلاف، وذلك تفعيلاً لدور الوزارة في تنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، متوقعًا بأن تسهم هذه التراخيص في تشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية التي تستخدم التقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه والممارسات الزراعية المتبعة والمعتمدة وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي.