مدير تعليم الطائف يتفقد مدارس شقصان وبسل ويدعم احتياجاتها التعليمية

جولات ميدانية لتعزيز البيئة التعليمية ومتابعة سير العملية الدراسية
في إطار دعم المدارس وتلبية احتياجاتها والوقوف على سير العملية التعليمية، زار مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عددًا من المدارس، شملت مجمع مدارس شقصان ومجمع مدارس بسل بمختلف مراحلها الدراسية.

وشارك الدكتور الغامدي الطلاب يومهم الدراسي، وتجول في مرافق المدارس والقاعات الدراسية، واطّلع على سير الحصص الدراسية وخطط تنفيذ العملية التعليمية، كما تلمّس احتياجات المدارس، وأجرى اتصالات دعم بمديرات مدارس البنات، مؤكدًا حرص الإدارة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.

وأشاد بما يبذله منسوبو المدارس من جهود تعليمية وتربوية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في الأداء المتميز وتعزيز جودة التعليم، مثمنًا في الوقت ذاته دور الأسرة بوصفها شريكًا رئيسًا في نجاح العام الدراسي ودعم المسيرة التعليمية للأبناء.

