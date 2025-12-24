مدير تعليم الطائف يتفقد مدارس شقصان وبسل ويدعم احتياجاتها التعليمية

وشارك الدكتور الغامدي الطلاب يومهم الدراسي، وتجول في مرافق المدارس والقاعات الدراسية، واطّلع على سير الحصص الدراسية وخطط تنفيذ العملية التعليمية، كما تلمّس احتياجات المدارس، وأجرى اتصالات دعم بمديرات مدارس البنات، مؤكدًا حرص الإدارة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.