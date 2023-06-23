برعاية "بدر بن سلطان".. أكاديمية الطاقة والمياه برابغ تزف 325 خريجاً لسوق العمل

وهنأ "الشرهان" الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل أن يحققوا حلم نيل الشهادة التي أهلتهم للتوظيف بسوق العمل ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة ونالوا هذه الدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم لا توصف، معبراً عن سعادته بثقة قطاعات الأعمال في مستوى التدريب والتأهيل التي تقدمها الأكاديمية، حيث سيبدأ الخريجين باستلام وظائفهم الذين تم تأهيلهم عليها من تخصصات: تقنية الطاقة المتجددة، وتقنية صيانة المعدات الكهربائية، و صيانة المعدات الميكانيكية في شركة البحر الأحمر الدولية، فيما تم توظيف تقنية تشغيل المحطات في شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة.