برعاية "بدر بن سلطان".. أكاديمية الطاقة والمياه برابغ تزف 325 خريجاً لسوق العمل

برعاية الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شهد محافظ رابغ، خالد بن مبيريك حفل تخريج 325 خريجاً من أكاديمية الطاقة والمياه إلى سوق العمل.
وتفصيلاً، رفع رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر بن سعود الشرهان شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة لرعايته هذا الحفل، منوهاً لمحافظ رابغ خالد بن مبيريك حضوره ومشاركته الأبناء الخريجين فرحتهم بيوم التخرج، مشيراً إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب هذا الوطن لسوق العمل وذلك بفضل ما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - من اهتمام ودعم لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لكي ينعم هؤلاء الخريجون بخدمة وطنهم وتغطية احتياجاته التقنية والمهنية في نفس الوقت.
وهنأ "الشرهان" الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل أن يحققوا حلم نيل الشهادة التي أهلتهم للتوظيف بسوق العمل ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة ونالوا هذه الدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم لا توصف، معبراً عن سعادته بثقة قطاعات الأعمال في مستوى التدريب والتأهيل التي تقدمها الأكاديمية، حيث سيبدأ الخريجين باستلام وظائفهم الذين تم تأهيلهم عليها من تخصصات: تقنية الطاقة المتجددة، وتقنية صيانة المعدات الكهربائية، و صيانة المعدات الميكانيكية في شركة البحر الأحمر الدولية، فيما تم توظيف تقنية تشغيل المحطات في شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة.
ويعتبر تخرج هذه الدفعة إحدى ثمار الأهداف الرئيسية التي من أجلها تأسست الأكاديمية كمعهد عام 2012 م بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة "أكواباور" ودعم صندوق الموارد البشرية "هدف" ليساهم بشكل مباشر في استقطاب وتأهيل كفاءات وطنية واعدة وبمهارات عالية من خلال برامج مكثفة تلبي احتياج القطاع الخاص من المتدربين والمتدربات.
وفي سياق الحفل، تم إعلان الهوية الجديدة للأكاديمية عقب اعتماد تحول المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء إلى "أكاديمية الطاقة والمياه" وهو ما يعتبر نقلة نوعية تساهم في تطوير الكوادر الوطنية لتصبح إضافة مؤثرة ومهمة في بناء وقوة اقتصادنا الوطني، وتلبية احتياجات الشركات الراعية من تلك الكوادر وفق البرامج التي تتناسب وحاجة قطاعات المياه والطاقة والكهرباء، ومتابعة تحصيلهم العلمي والتدريب العملي في مواقع أعمالها، ومن ثم توظيفهم فور تخرجهم في الشركات التي رشحتهم في القطاعات التي تناسب تخصصاتهم.
وشهد الحفل تكريم الأكاديمية لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، والذي يجسد تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية وتحقيق التطوير النوعي للتدريب الذي يحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والاعتماد على الكوادر السعودية في مجالات هامة وحيوية كتحلية المياه وتوليد الطاقة لما لها من مردود ايجابي على اقتصادنا الوطني بصورة عامة وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية وتوطين المعرفة بصورة خاصة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
وشهد "ابن مبيريك" توقيع اتفاقيات الأكاديمية مع صندوق الموارد البشرية "هدف"، وشركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة (JIGPC)، ومذكرة تفاهم مع محافظة رابغ، كما تم تكريم الشركات الراعية ذات العلاقة الإستراتيجية بالأكاديمية، والتقطت الصور التذكارية مع الخريجين.
وفي اختتام الحفل قام الضيوف بزيارة لأقسام الأكاديمية، اطلعوا خلالها على مركز الابتكارات، وعدد من مشاريع التخرج.