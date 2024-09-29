"مدير تعليم الطائف" يشارك الطلاب الاحتفال باليوم الوطني الـ94

شارك المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، طلاب "ثانوية الحرمين" احتفالهم باليوم الوطني ٩٤، وسط أجواء حماسية كرنفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالوطن ومقدراته.
واشتمل الاحتفال على عدد من الفعاليات بمشاركة طلابية، منها المرسم الحر، والفلكلور الشعبي، وندوة رؤية وطن، وتعزيز الولاء والانتماء؛ إذ عبّروا من خلالها عن حبهم وولائهم للوطن؛ مؤكدين فيها أن حب الوطن ينبض في قلوب الجميع، كما تنبض الحياة في الأرواح، وجددوا فيها الولاء والانتماء للوطن وقادته حفظهم الله.
وقال الغامدي: إن "فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، تهدف إلى الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز قِيَم الانتماء للوطن، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأبنائه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن وتجسيد مشاعر الحب والولاء للقيادة الحكيمة، وتعزيز قِيَم المواطنة، وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية، والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن".
وأكد الدكتور الغامدي، ضرورة تعزيز الحب والانتماء للوطن وولاة الأمر في نفوس النشء، والحفاظ على مقدرات الوطن، والاعتزاز بمنجزاته.