"مدير تعليم الطائف" يشارك الطلاب الاحتفال باليوم الوطني الـ94

واشتمل الاحتفال على عدد من الفعاليات بمشاركة طلابية، منها المرسم الحر، والفلكلور الشعبي، وندوة رؤية وطن، وتعزيز الولاء والانتماء؛ إذ عبّروا من خلالها عن حبهم وولائهم للوطن؛ مؤكدين فيها أن حب الوطن ينبض في قلوب الجميع، كما تنبض الحياة في الأرواح، وجددوا فيها الولاء والانتماء للوطن وقادته حفظهم الله.