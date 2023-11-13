شاهد.. وكيل محافظة المجمعة يتابع اختبارات الطلاب ويشيد بجهود قيادات التعليم

تابع وكيل محافظ المجمعة خالد البابطين، صباح اليوم، اختبارات الطلاب في مدارس المحافظة خلال جولة تفقدية شاركه فيها مدير التعليم يوسف بن عبداللطيف الملحم اطلعا خلالها على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445هـ في مدارس قطاع جنوب المجمعة.
وأشاد وكيل محافظ المجمعة بالجهود المبذولة من القيادات التعليمية وسير العمل الاختبارات بكافة مراحلها، وبما يبذله منسوبو إدارة التعليم بالمحافظة من جهود حثيثة في متابعة سير العملية التعليمية.
من جانبه ثمّن مدير التعليم "الملحم" لوكيل محافظ المجمعة، مشاركته لمنسوبي التعليم هذه الزيارة، وقدّم شكره لمحافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، على حرصه وعنايته بالعمل التربوي والتعليمي واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات في مدارس المحافظة.
ورفع "الملحم" شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه للتعليم من عناية واهتمام، ولوزارة التعليم على الدعم؛ لإيجاد تعليم نوعي ومتميز، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030، وللإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على المساندة.
وأكد مدير التعليم حرص تعليم المجمعة على تهيئة البيئة التعليمية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي ساعدت على تحقيق الأهداف لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ مشيرًا إلى الدور الكبير للبيئة التعليمية الجيدة في تحقيق ذلك.