شاهد.. وكيل محافظة المجمعة يتابع اختبارات الطلاب ويشيد بجهود قيادات التعليم

من جانبه ثمّن مدير التعليم "الملحم" لوكيل محافظ المجمعة، مشاركته لمنسوبي التعليم هذه الزيارة، وقدّم شكره لمحافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، على حرصه وعنايته بالعمل التربوي والتعليمي واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات في مدارس المحافظة.