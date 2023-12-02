"سعد آل سعود" يدشن معرض الخزمري في الرياض

من جانبه أعرب الفنان أحمد الخزمري عن شكره وتقديره للأمير الدكتور سعد آل سعود لتشريفه افتتاح المعرض، وقال إن "الأمير الشاعر فنان صاغ بكلماته مشاعرنا في عشق الوطن، وعبّر عن ذواتنا عاطفيًّا، ولا يستغرب دعمه للفنانين.. كما شكر رئيس مجلس الإدارة والقائمين على جاليري عارف آرت".