"سعد آل سعود" يدشن معرض الخزمري في الرياض

افتتح الأمير الدكتور سعد آل سعود، المعرض الشخصي للفنان التشكيلي أحمد الخزمري الذي أطلق عليه اسم "رهوة"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، ونخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالحراك التشكيلي، وتم عرض 60 عملًا متنوعة المقاسات في جاليري عارف آرت بالرياض.
وتُعَد تجربة الخزمري فريدة ومتفردة بأسلوبها الفني التجريدي المشبع بالألوان المشعة بالحياة.. وعبّر الفنانون التشكيليون عن سعادتهم بالمعرض كونه يرفع سقف الإبداع، ويشجع على تجاوز الأعمال السائدة وعلى الابتكار.
من جانبه أعرب الفنان أحمد الخزمري عن شكره وتقديره للأمير الدكتور سعد آل سعود لتشريفه افتتاح المعرض، وقال إن "الأمير الشاعر فنان صاغ بكلماته مشاعرنا في عشق الوطن، وعبّر عن ذواتنا عاطفيًّا، ولا يستغرب دعمه للفنانين.. كما شكر رئيس مجلس الإدارة والقائمين على جاليري عارف آرت".
وأضاف أن "تجربته الفنية الأخيرة تأتي ثمرة مرحلة طويلة من العمل والبحث والابتكار، وأن للفنان رسالة ويجب عليه أن يعمل على إيصالها بأجمل ما يمكن وبطريقة تمنح المتلقي مساحة للتحليق في فضاء اللون".