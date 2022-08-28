انقطاع خدمة إنترنت "الاتصالات" يثير غضب الأهالي في ساحل حلي القنفذة

أبدى أهالي سكان بلدة ساحل حلي بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة، استياءهم من سوء خدمة الإنترنت وفصل خدمة الـG4، مبيّنين أن الخدمة المتوفرة أصبحت الـG3 فقط وهي خدمة الأدنى؛ ما عطل مصالح الكثير من المواطنين والسكان؛ كون خدمة الإنترنت المتوفرة لديهم هي أبراج الجوال فقط، ولا يوجد لديهم خطوط أرضية، علاوة على عطل الخدمات البنكية الشخصية والخدمات التعليمية والاقتصادية.
وقال المواطن يحيى العمري من سكان بلدة ساحل حلي: إن خدمة الإنترنت عبر شركة الاتصالات STC سيئة للغاية منذ فترة طويلة، وزادت سوءًا خلال اليومين الماضيين وإلى الآن، مضيفًا أن خدمة الإنترنت الوحيدة لديهم هي أبراج الجوال من STC، لكنها أصبحت لا توفر الخدمة المطلوبة نهائيًّا في المقابل ندفع مئات الريالات مقابل خدمة سيئة.
وأضاف العمري أنه تقدم ببلاغ إلى شركة الاتصالات عبر الاتصال بالرقم ٩٠٠، ولم يتم حلّ المشكلة حتى الآن، وكان من المتوقع على الشركة أن تحافظ على جودة الخدمة وما تقدمه للمواطنين في هذا الجزء الغالي من بلادنا الغالية.
فيما تحدث حسين العمري عن سوء خدمة الإنترنت التي تقدمها شركة الاتصالات، مبينًا أن الشركة بهذا المستوى لا تحقق عامل التنمية المجتمعية واللحق بركب التطوير، وما تسعى له تطلعات حكومتنا حفظها الله في الرقي بالخدمات التي تقدم للمواطن وتحقيق رؤية 2030.
وأجمع العديد من الأهالي على أن الوضع لا يتحمل، مطالبين الشركة بسرعة معالجة المشكلة القائمة التي عرقلت مصالحهم، مناشدين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل في حال لم تحل الشركة المشغلة الإشكالية لحل هذه الأزمة، ومراقبة جودة الخدمة التي تقدم من الشركة المشغلة للعميل بالمنطقة.