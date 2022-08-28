انقطاع خدمة إنترنت "الاتصالات" يثير غضب الأهالي في ساحل حلي القنفذة

وقال المواطن يحيى العمري من سكان بلدة ساحل حلي: إن خدمة الإنترنت عبر شركة الاتصالات STC سيئة للغاية منذ فترة طويلة، وزادت سوءًا خلال اليومين الماضيين وإلى الآن، مضيفًا أن خدمة الإنترنت الوحيدة لديهم هي أبراج الجوال من STC، لكنها أصبحت لا توفر الخدمة المطلوبة نهائيًّا في المقابل ندفع مئات الريالات مقابل خدمة سيئة.