محافظ الزلفي يلتقي أعضاء "جمعية تقدير" الجدد ويكرم السابقين

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة رئيس مجلس إدارة جمعية تقدير لرعاية المسنين فهد بن عبدالرحمن الموسى، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وهنأهم على الثقة والاختيار، منوها بجهود أعضاء المجلس السابق.
ودعا محافظ الزلفي أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق خلال الفترة السابقة والاستفادة القصوى من الإمكانات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للجمعيات التطوعية والمهنية وصولاً لتحقيق أحد أهم برامج جودة الحياة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأشاد العتيبي بالدور الرائد لجمعية تقدير في خدمة ورعاية المسنين، كما قام بتكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق.
بدوره، أعرب الموسى عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي لدعمه ورعايته للجمعية منذ نشأتها، معتبراً توجيهاته عوناً لهم بعد الله في تحقيق أهداف الجمعية.