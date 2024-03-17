محافظ الزلفي يلتقي أعضاء "جمعية تقدير" الجدد ويكرم السابقين

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة رئيس مجلس إدارة جمعية تقدير لرعاية المسنين فهد بن عبدالرحمن الموسى، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وهنأهم على الثقة والاختيار، منوها بجهود أعضاء المجلس السابق.