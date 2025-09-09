مدير عام تعليم الطائف يلتقي وفد “هدف” لبحث تعزيز مبادرة الإرشاد المهني بالمدارس

وأكد الدكتور سعيد الغامدي، أن هذه المبادرة تمثل رافدًا مهمًا لدعم الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المستقبلية بوعي أكبر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع “هدف” ستسهم في تهيئة جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ‏لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.