مدير عام تعليم الطائف يلتقي وفد “هدف” لبحث تعزيز مبادرة الإرشاد المهني بالمدارس

التقى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، صباح اليوم، وفدًا من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الإرشاد المهني في المدارس، وبحث سبل التعاون وتفعيل البرامج المشتركة بين الجانبين ولتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتنمية رأس المال البشري
وأكد اللقاء على أهمية التكامل لتفعيل مبادرة الإرشاد المهني للطلبة في المدارس و تهيئة الطلاب والطالبات للانخراط في سوق العمل وضمان موائمة مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل و تعزيز ثقافة الارشاد المهني بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وتنظيم ورش عمل عامة ومتخصصة في مجالات التطوير والإرشاد المهني للطلبة والموجهين الطلابيين، إلى جانب عقد جلسات إرشاد جماعية تعتمد على تصنيف الاحتياجات والميول والقدرات، وربطها ببرامج وممكنات الصندوق ذات الصلة.
وأكد الدكتور سعيد الغامدي، أن هذه المبادرة تمثل رافدًا مهمًا لدعم الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المستقبلية بوعي أكبر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع “هدف” ستسهم في تهيئة جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.