"الزايدي" يقف على سير المشروعات البلدية بمركز الشفا السياحي وحل معوقات التدفق المروريع

وتأتي هذه الجولة الميدانية من أمين الطائف للوقوف على المواقع السياحية ودعمها بعددٍ من الخدمات لمواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في الصيف، وتزامنًا مع برنامج صيف السعودية 2024 حيث تُعد الطائف من الوجهات السياحية المميزة وبها سائر الخدمات والمرافق، وتجذب مختلف الفئات من العائلات والأطفال، وعشاق المغامرات، والباحثين عن السياحة والاسترخاء، والمهتمين بالثقافة، والتاريخ، والفنون، وتعرف بمدينة الورد التي تتميز بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق.