"الزايدي" يقف على سير المشروعات البلدية بمركز الشفا السياحي وحل معوقات التدفق المروريع
قام أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بزيارة لمركز الشفا السياحي للوقوف على تكامل الخدمات البلدية بالمواقع السياحية والمرتفعات التي يقصدها الزوار والسياح خلال موسم الصيف، واطلع على جهود تطوير الأجزاء الرئيسة بطريق الشفا الدائري بالشفا، وإزاحة معيقات الحركة المرورية بالطريق، وحل الإشكاليات لدعم انسيابية عبور المركبات بهذا الطريق الحيوي، ووقف على أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وأعمال الأمانة لتحقيق مفهوم أنسنة المركز والذي يشهد كثافة ارتياد سياحي عالٍ على مدار العام.
ووقف "الزايدي" على دعم الجوانب الجمالية بالمركز، حيث وضعت إمكاناتها لخدمة الأهالي والمصطافين عبر تنفيذ خطة العمل الصيفية الموسمية والتي تشمل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي، والوقاية الصحية، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والبرنامج الرقابي للبناء والتعديات والأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والمقاهي على مدار الساعة، علاوة على تعزيز الخدمات البلدية بالحدائق والمتنزهات العامة والطبيعية والمواقع البيئية المميزة وتهيئتها لاستقبال الزوار والسائحين ضمن سعي الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.
وتأتي هذه الجولة الميدانية من أمين الطائف للوقوف على المواقع السياحية ودعمها بعددٍ من الخدمات لمواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في الصيف، وتزامنًا مع برنامج صيف السعودية 2024 حيث تُعد الطائف من الوجهات السياحية المميزة وبها سائر الخدمات والمرافق، وتجذب مختلف الفئات من العائلات والأطفال، وعشاق المغامرات، والباحثين عن السياحة والاسترخاء، والمهتمين بالثقافة، والتاريخ، والفنون، وتعرف بمدينة الورد التي تتميز بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق.
وقد وجّه المهندس عبد الله الزايدي سائر قطاعات الأمانة بدعم مركز الشفا خلال الصيف، وتسيير فرق الصيانة على جميع المرافق الخدمية للتأكد من جاهزيتها التامة، والتنسيق المشترك مع شركاء الأمانة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لزوار الشفا هذا الصيف، وسرعة الانتهاء من سائر المشروعات البلدية الجارية للتسهيل على الزوار، وعدم عرقلة التدفق السياحي على المركز، وتقديم جميع التسهيلات للأهالي ومرتادي المكان.