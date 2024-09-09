"صحة حائل" تجري 2251 جولة رقابية خلال 6 أشهر

نفذ فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، ممثلًا في إدارة الالتزام، خلال النصف الأول من العام 2024م، 2251 جولة رقابية.
شملت تلك الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.
وأوضح الفرع أنه وقف على 1500 صيدلية، ونفذ 610 جولات على مجمعات طبية خاصة، و66 جولة على المستشفيات، و40 جولة رقابية على المختبرات، و20 جولة على مراكز العلاج الطبيعي، و15 جولة على مراكز البصريات.
وأكد فرع الوزارة بمنطقة حائل، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وأشار إلى أن ذلك بهدف الحصول على رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة في مختلفة المنشآت الصحية التي تعمل تحت مظلة فرع الوزارة.
يذكر أن فرع الوزارة بحائل، ممثلاً ببنك الدم المركزي، حقق المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التبرع الطوعي لعام 2023.