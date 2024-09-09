"صحة حائل" تجري 2251 جولة رقابية خلال 6 أشهر

وأوضح الفرع أنه وقف على 1500 صيدلية، ونفذ 610 جولات على مجمعات طبية خاصة، و66 جولة على المستشفيات، و40 جولة رقابية على المختبرات، و20 جولة على مراكز العلاج الطبيعي، و15 جولة على مراكز البصريات.