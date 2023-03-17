مهارة التعامل.."دور الأخصائي الاجتماعي مع أطفال التوحد" في لقاء مميز بنجران

نفذت جمعية "إرادة التوحد" بنجران، مساء أمس، لقاءً توعوياً بعنوان "التدخل الاجتماعي مع ذوي الاضطرابات النمائية والسلوكية"؛ وذلك ضمن برامج الجمعية في تفعيل اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية لتسليط الضوء ومعرفة دور الأخصائي الاجتماعي مع اطفال التوحد.
وخلال اللقاء، قدمت عضو البرنامج الوطني للاضطرابات النمائية بوزارة الصحة مضاوي العتيبي، شرحاً مفصلاً عن دور الأخصائي الاجتماعي ومفهوم وخصائص التدخل الاجتماعي مع ذوي اضطراب التوحد من الأطفال والمراهقين وخصائص التشخيص الجيد وطرق ومهارات التعامل معهم ومع أسرهم؛ حيث أدار الحوار الأخصائية الاجتماعية خلود جمعان، والتي عرفت بأنشطة الجمعية وبرامجها ودور وحدة الخدمة الاجتماعية بها وأهدافها، وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال لمداخلات واستفسارات الحضور والتى أجابت عنها "العتيبي" لتزيد من إثراء اللقاء.
وتحدثت الأخصائية الاجتماعية، وعضو وحدة الخدمة الاجتماعية نشماء لسلوم، عن الفائدة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات على أسر المستفيدين والمهتمين في توضيح دور الأخصائي الاجتماعي في التعامل ذوي اضطرابات التوحد.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية غالية السويدي، أن هذا اللقاء يأتي ضمن دور الجمعية ومسؤولياتها في تفعيل الأيام العالمية، وأن تكون الجمعية حلقة وصل بين المختصين ومستفيدي الجمعية من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم.
وتسعى جمعية إرادة التوحد في تكثيف الحملات واللقاءات التوعوية لخدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه ذوي اضطراب التوحد وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد بالمنطقة، وأن تقدم ما من شأنه الارتقاء بالخدمة المقدمة لخدمة التوحد.