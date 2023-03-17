مهارة التعامل.."دور الأخصائي الاجتماعي مع أطفال التوحد" في لقاء مميز بنجران

وخلال اللقاء، قدمت عضو البرنامج الوطني للاضطرابات النمائية بوزارة الصحة مضاوي العتيبي، شرحاً مفصلاً عن دور الأخصائي الاجتماعي ومفهوم وخصائص التدخل الاجتماعي مع ذوي اضطراب التوحد من الأطفال والمراهقين وخصائص التشخيص الجيد وطرق ومهارات التعامل معهم ومع أسرهم؛ حيث أدار الحوار الأخصائية الاجتماعية خلود جمعان، والتي عرفت بأنشطة الجمعية وبرامجها ودور وحدة الخدمة الاجتماعية بها وأهدافها، وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال لمداخلات واستفسارات الحضور والتى أجابت عنها "العتيبي" لتزيد من إثراء اللقاء.