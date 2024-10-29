مستشفى رماح العام يطلق سلسلة تدريبات طوارئ لتعزيز جاهزية الموظفين

أعلن قسم الأمن والسلامة في مستشفى رماح العام عضو تجمع الرياض الصحي الثاني عن تنظيم سلسلة من التدريبات المكثفة لموظفي المستشفى حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بما في ذلك تنفيذ فرضيات داخلية وخارجية للتدريب على خطة الاستجابة للحريق.