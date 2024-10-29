مستشفى رماح العام يطلق سلسلة تدريبات طوارئ لتعزيز جاهزية الموظفين

أعلن قسم الأمن والسلامة في مستشفى رماح العام عضو تجمع الرياض الصحي الثاني عن تنظيم سلسلة من التدريبات المكثفة لموظفي المستشفى حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بما في ذلك تنفيذ فرضيات داخلية وخارجية للتدريب على خطة الاستجابة للحريق.
كما تم تقديم عدد من المحاضرات المتخصصة في مجال الأمن والسلامة؛ بهدف تعزيز جاهزية الموظفين للتعامل السريع والفعال مع مختلف حالات الطوارئ.
وتم توزيع بطاقات [PASS] و[RACE] الخاصة بإجراءات الطوارئ وأكواد الطوارئ على الموظفين وذلك من ضمن الجهود المبذولة، إلى جانب تنظيم تدريبات مركزة حول استخدامها.
كما قام القسم بتطوير بروتوكول لتسريع عملية إصدار بطاقات العمل عن طريق تفعيل رابط لإدخال بيانات الموظف ورفعها مباشرة لوحدة إصدار البطاقات واستلامها، مما أدى إلى نجاح إصدار 90% من بطاقات الموظفين.
وتأتي كل هذه الجهود بتوجيه ودعم مباشر من تجمع الرياض الصحي الثاني، مما يعزز من كفاءة الاستجابة للطوارئ ويضمن سلامة العاملين والمرضى داخل المستشفى.