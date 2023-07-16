انحراف يحدث كارثة.. سؤال من "أمانة المدينة" عن التطوير يلقى انتقادات لاذعة

إلى ذلك، قال "أبو فيصل"، إن جهود الأمانة واضحة ومشكورة، ولكن كثرة المداخل والمخارج بالطرق، وخاصة حي الدفاع، سبّبت كثيراً من الحوادث المرورية، ونتمنى التقليل منها؛ حيث تجد بالطريق الواحد أكثر من مخرج ومدخل، فلماذا لا يكون هناك مدخل ومخرج أول الشارع ونهاية الشارع فقط، وقفل المداخل والمخارج بوسط الطريق؟".