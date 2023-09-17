وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"

دشّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "اليوم العالمي لسلامة المرضى"، تحت شعار "إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم".
تنظم المؤتمر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، لمدة يومين، بالشراكة مع المركز السعودي لسلامة المرضى، في فندق جراند ميلينيوم في مدينة تبوك.
وقال مدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، في كلمة له: إن الشؤون الصحية بتبوك، تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، تقديرًا للدور الذي يؤديه المرضى وتأكيدًا على تمكينهم في حفظ السلامة في الرعاية الصحية.
وأضاف، أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية هي أحد الأهداف الاستراتيجية في التحول الصحي، ضمن مستهدفات التحول الوطني، لتحقيق رؤية 2030.
وأشار إلى أن جميع مستشفيات المنطقة "الأكثر من 100 سرير"، حصلت على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، كما حصل 34 مركزًا صحيًا بالمنطقة على الاعتماد.
ونوه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من دعم سخي للقطاع الصحي.
وثمن الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.
عقب ذلك قال مدير عام المركز السعودية لسلامة المرضى الدكتور علي عسيري: إن سلامة المرضى هي أولوية محلية وعالمية؛ حيث تشكل الأحداث المتعلقة بسلامة المرضى تحديًا عالميًا كبيرًا للأنظمة الصحية وللمرضى والمجتمع.
ونوه "عسيري" إلى الدعم الكبير الذي يجده المركز من القيادة الرشيدة أيدها الله، والتي تعكس الالتزام بتمكين المرضى وتعزيز دورهم في تحسين سلامتهم.
كما شاهد الجميع واستمع إلى قصص عن تجارب المرضى بمنطقة تبوك، ليدشن بعدها وكيل الإمارة مركز تفعيل دور المريض بصحة تبوك، كأول مركز يعني بإشراك المريض في جميع الخطط العلاجية وتمكين المريض ورفع مستوى الرضا لديه.
وكذلك تدشين مبادرة أصدقاء سلامة والخاصة بالمركز السعودية لسلامة المرضى وتستهدف جميع فئات المجتمع بهدف جعلهم جزء من المنظومة الصحية
وشهد "الحقباني"، خلال الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين المركز السعودي لسلامة المرضى والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العوامل التي تساعد الكوادر الصحية على دقة التشخيص الطبي وبناء أسس تكامل بين المركز السعودي لسلامة المرضى والشؤون الصحية؛ لتحقيق أهداف المؤتمر والتي تعزز من زيادة المعرفة وتعزيز التواصل بالنظام الصحي، وتمكين المجتمع والاستفادة من الخبرات المستندة على الأدلة العلمية.
كما اطلع "الحقباني" على أركان المعرض المصاحب، والذي يضم 23 جهة حكومية وقطاعات تابعة لصحة تبوك وفرق تطوعية، والذي يهدف إلى إعلاء صوت المريض، بالإضافة إلى عرض الخدمات المقدمة التي تساهم في سلامة المرضى.
وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من قيادات من وزارة الصحة ومسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة، كرم وكيل إمارة منطقة تبوك، الجهات المشاركة في المؤتمر.
ثم بدأت الندوات الطبية المتخصصة، وورش العمل، بمشاركة نخبة ثرية من المتحدثين بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجال سلامة المرضى على المستوى السريري والمهني، بهدف الوقوف على آخر المستجدات الطبية والأبحاث؛ لتعزيز مفهوم سلامة المرضى وتمكين دورهم الفعال بالخدمة الصحية المقدمة بمختلف جوانبها العلمية والعملية، ورفع مستوى الطواقم الطبية العاملة.