وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"

وقال مدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، في كلمة له: إن الشؤون الصحية بتبوك، تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، تقديرًا للدور الذي يؤديه المرضى وتأكيدًا على تمكينهم في حفظ السلامة في الرعاية الصحية.