أكثر من 7 آلاف زائر.. اختتام مهرجان العنب والرمان بالطائف

اختُتمت فعاليات "مهرجان العنب والرمان" بمحافظة الطائف لعام 2025م، وسط حضور جماهيري واسع تجاوز 7 آلاف زائر من داخل المحافظة وخارجها، بعد خمسة أيام من الأنشطة والبرامج التفاعلية التي شهدت إشادة بجودة المنتجات المحلية، وتابعتها "سبق" ميدانيًا.
وانطلقت فعاليات المهرجان يوم الأربعاء 9 ربيع الآخر 1447هـ، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، واشتملت على عروض لأجود أصناف العنب والرمان التي تشتهر بها مزارع الطائف.
وشهد المهرجان أركانًا تعريفية بالمنتجات الزراعية، إلى جانب برامج توعوية للمزارعين حول الممارسات الزراعية الحديثة، وفرص تسويقية مكّنت الزوار من شراء المنتجات الطازجة مباشرة من المزارعين.
تُعد محافظتا الطائف وميسان من أبرز مناطق إنتاج العنب في المملكة، حيث تنتشر زراعته في الشفا والهدا وبني سعد والقيم، وتضم المحافظة أكثر من 112,000 شجرة عنب تنتج قرابة 5,180 طنًا سنويًا، بمتوسط إنتاج يبلغ 45 كيلوجرامًا للشجرة الواحدة.
أما الرمان، فهو من المنتجات الزراعية المميزة للطائف، وتُقدّر مساحاته المزروعة بـ400 هكتار، تضم أكثر من 21,000 شجرة، تنتج نحو 20,280 طنًا سنويًا، بمتوسط 70 كيلوجرامًا للشجرة الواحدة، ما جعله يحظى بسمعة مرموقة في الأسواق المحلية والخليجية.
ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم وتمكين المزارعين، وتعزيز المكانة الزراعية والسياحية للطائف، وفتح آفاق تسويقية جديدة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التنمية الريفية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
وبنجاحه في الدمج بين المتعة والمعرفة، اختتم المهرجان فعالياته مؤكدًا مكانة الطائف كواحة زراعية وسياحية متميزة في المملكة والمنطقة.