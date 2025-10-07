أكثر من 7 آلاف زائر.. اختتام مهرجان العنب والرمان بالطائف

أما الرمان، فهو من المنتجات الزراعية المميزة للطائف، وتُقدّر مساحاته المزروعة بـ400 هكتار، تضم أكثر من 21,000 شجرة، تنتج نحو 20,280 طنًا سنويًا، بمتوسط 70 كيلوجرامًا للشجرة الواحدة، ما جعله يحظى بسمعة مرموقة في الأسواق المحلية والخليجية.