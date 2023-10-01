المخواة تحتفي بيوم القهوة العالمي.. متابعة لرحلة البن من النبتة إلى المنتج وتجربة جني المحصول

رعى محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم احتفالات أهالي شدا بمناسبة يوم القهوة العالمي والذي نظمته الغرفة التجارية بالمخواة بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة وبلدية محافظة المخواة ونادي المخواة الرياضي والمركز الإعلامي بالمخواة بحضور عدد كبير من الزوار والمزارعين وسط أجواء احتفالية شهدها موطن البن الأصلي بجبل شدا الأسفل، فيما تابع المحتفلون رحلة البن من النبتة إلى المنتج ثم عايشوا تجربة جني المحصول وسط حدائق البن التي تنتشر على امتداد سفوح الجبل.
الاحتفالية احتضنتها قرية "الدهنة" باستقبال الأهالي محافظ المخواة والزوار حيث تجول فور وصوله في كهف الكيف الذي يعرض نماذج متنوعة للقهوة في مراحلها المتنوعة: (شتلات متنوعة لشجرة البن - كما يستعرض ثمرة البن في أشكالها المتعددة: " الثمرة الكرزية - البن المحمص - البن الأخضر - القشر - البن المطحون).
كما تجول ومرافقوه في إحدى المزارع النموذجية بهدف التعرف على طريقة جني المحصول، وشارك في تجربة محاكاة حية لجني المحصول حيث عايش الجميع التجربة بطريقة عملية.
عقب ذلك توجه إلى مقر معرض البن المقام بهذه المناسبة والذي حوى العديد من المنتجات الفنية، ومنها لوحة الافتتاح "من هنا بدأت الحكاية" التي تتحدث عن حكاية البن كموروث ورمز أصالة بدأ من المسجد، حين كان المصلون يتناولونه أثناء أداء صلوات التراويح والتهجد داخل المسجد لدى البعض -بحسب المصادر التاريخية -.
والتقى نماذج من العارضين الذين شاركوا في التعريف بهذه الشجرة وكيفية زراعتها والتعامل معها وقدموا نماذج لمنتجاتهم الزراعية من المحصول المحلي.
وتوقف الجميع عند تجربة إعداد القهوة التي ينفذها عدد من المتطوعين من أصحاب المزارع.
وألقى ناصر الشدوي أحد المشرفين على تنظيم مهرجان القهوة السنوي كلمة بهذه المناسبة ثمن فيها رعاية المحافظ وجهود الجهات الداعمة مستعرضاً تاريخ البن في جبل شدا، وتاريخ هذه الاحتفالية السنوية مشيراً إلى الاستضافات السنوية لخبراء في مجال البن من العديد من الدول مثل كمبوديا والبرازيل.
وكرم "أبو خشيم" الداعمين والمساهمين في إنجاح الفعالية من المشاركين والإعلاميين واللجان المنظمة.