المخواة تحتفي بيوم القهوة العالمي.. متابعة لرحلة البن من النبتة إلى المنتج وتجربة جني المحصول

عقب ذلك توجه إلى مقر معرض البن المقام بهذه المناسبة والذي حوى العديد من المنتجات الفنية، ومنها لوحة الافتتاح "من هنا بدأت الحكاية" التي تتحدث عن حكاية البن كموروث ورمز أصالة بدأ من المسجد، حين كان المصلون يتناولونه أثناء أداء صلوات التراويح والتهجد داخل المسجد لدى البعض -بحسب المصادر التاريخية -.