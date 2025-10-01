"بيئة الطائف" تختتم فعاليات مهرجان العسل واللوز

اختتمت فعاليات مهرجان العسل واللوز بمحافظة الطائف، والذي شهد حضورًا لافتًا من الزوار والمشاركين، وسط أجواء عامرة بالحراك الاقتصادي والاجتماعي.
وتميّز المهرجان بتنوع برامجه، حيث شملت عروض المنتجات المحلية من عسل ولوز بجودة عالية، إضافةً إلى الورش التوعوية والأنشطة المصاحبة التي عززت دوره كمنصة لدعم المزارعين والمنتجين، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمامهم.
وفي ختام الفعاليات، قدّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف شهادات ودروعًا تكريمية للمشاركين تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح المهرجان.
وأكد عدد من الزوار والعارضين أن المهرجان شكّل فرصة مهمة للتعريف بجودة منتجات الطائف الزراعية، وعكس صورة مشرفة لما تزخر به المحافظة من موارد طبيعية ومشاريع واعدة.