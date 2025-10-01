"بيئة الطائف" تختتم فعاليات مهرجان العسل واللوز

‏وتميّز المهرجان بتنوع برامجه، حيث شملت عروض المنتجات المحلية من عسل ولوز بجودة عالية، إضافةً إلى الورش التوعوية والأنشطة المصاحبة التي عززت دوره كمنصة لدعم المزارعين والمنتجين، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمامهم.