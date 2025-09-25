بالصور .. اختتام احتفالات مركز الحلوة في حوطة بني تميم باليوم الوطني بالعرضة السعودية

اختُتمت حتفالات أهالي مركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، حيث توّجت العرضة السعودية الفعاليات وسط حضور لافت ومشاركة كبيرة من الأهالي.
واستهل الحفل بكلمة لرئيس بلدية الحلوة المهندس سعود الراشد رحّب فيها بالحضور وهنّأ القيادة والشعب بهذه المناسبة الغالية، تلتها كلمة الأهالي ألقاها رئيس جمعية التنمية بالحلوة حمد السبيعي عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن. كما ألقى الشاعر سعد آل عون قصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور.
وشهدت ساحة الاحتفال ترديد الأهازيج الوطنية وأداء العرضة التي تجسّد معاني الاعتزاز بالإرث الأصيل وتاريخ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيّب الله ثراه.
واستمرت فعاليات الحلوة على مدى يومين متواصلين، متنوّعة بين فقرات ترفيهية وثقافية ووطنية، ومصاحبة بتغطيات ميدانية وحضور من العائلات والأطفال الذين تزيّنوا بألوان الوطن وشعاره، في أجواء عكست مشاعر الانتماء والولاء.