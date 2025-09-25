بالصور .. اختتام احتفالات مركز الحلوة في حوطة بني تميم باليوم الوطني بالعرضة السعودية

واستهل الحفل بكلمة لرئيس بلدية الحلوة المهندس سعود الراشد رحّب فيها بالحضور وهنّأ القيادة والشعب بهذه المناسبة الغالية، تلتها كلمة الأهالي ألقاها رئيس جمعية التنمية بالحلوة حمد السبيعي عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن. كما ألقى الشاعر سعد آل عون قصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور.