"المالكي" يؤكد من "أدبي الطائف" أن المملكة تتصدر مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته

استضافت جمعية الأدب والثقافة بمحافظة الطائف، ضمن فعاليات "الشريك الأدبي"، لقاءً نوعيًا بعنوان "سباق اللغة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي"، قدّمه الدكتور فارس المالكي، أستاذ هندسة الحاسبات وعلوم الفضاء.
وفي مستهل الأمسية، ألقى رئيس الجمعية عطا الله الجعيد كلمة ترحيبية بالضيف والحضور، هنأ خلالها الشاعر عبد الله بن مليح الأسمري بمناسبة تعيينه مديرًا تنفيذيًا للجمعية، كما بارك لعضوي الجمعية العمومية، أمين العصري ونجوى العمري، ترشيحهما لعضوية مجلس إدارة نادي الباحة الأدبي المؤقت، بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
كما رحّب الجعيد بالأديب والمترجم الدكتور موسى الحالول، الذي حضر اللقاء بعد غياب طويل خارج المملكة.
وقد أدار الأمسية المهندس عبد الرحمن المالكي، وقدم خلالها سيرة موجزة للضيف، قبل أن يُفسح له المجال للحديث حول الذكاء الاصطناعي وأحدث تطبيقاته، مبينًا حجم التطور المتسارع في هذا المجال، وخطوات المملكة الرائدة نحو مستقبل رقمي واعد.
وأشار الدكتور المالكي إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعد امتدادًا للثورة الصناعية الرابعة، ويملك قدرة على إحداث تغييرات جذرية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الصناعة والتعليم والصحة.
وشهد اللقاء عددًا من المداخلات من الحضور، كان من بينهم الدكتور موسى الحالول، ويبات الفايد، ومحمد العدواني، والدكتور طلال الثقفي، وطارق يسن الطاهر، والكاتب خالد الثمالي، وسفر الغامدي.
واختُتمت الأمسية بتكريم الضيف الدكتور فارس المالكي، ومدير اللقاء المهندس عبد الرحمن المالكي، من قبل رئيس الجمعية.